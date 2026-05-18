「看護週間」にあわせて18日、大分県別府市の高校生が地元の病院で、実際の仕事を体験しました。 【写真を見る】高校生が看護の仕事を体験「看護週間」で患者のケア実施大分 この取り組みは、医療の道を目指す生徒に看護の仕事を理解してもらおうと、県東部保健所が中高校生を対象に実施します。 このうち九州大学病院別府病院では、別府鶴見丘高校の生徒2人が訪れ、患者の足をケアする仕事を体験したほか、血圧の測定方法