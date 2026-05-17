高校スポーツの祭典、大分県総体の総合開会式を前に17日、先行競技のクライミングが行われました。 登山競技のクライミングは手や足をかけるホールドを頼りに、指定されたコースで壁を登るボルダリングと約14メートルの壁を登り切れるかを競うリードの2種目で行われました。男女計26人が参加し、女子は去年の覇者、大分東明高校2年の中島夕結選手が持ち前のバランス感覚を活かしてリードを完