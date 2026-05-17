大分空港沖の海上で17日朝から濃い霧が発生していて、発着する便に大きな影響が出ています。 大分地方気象台によりますと、大分空港がある国東市の沖合では17日明け方から湿った冷たい空気が流れ込んだ影響で、濃い霧が発生しています。このため大分空港では午前中から着陸できない便が相次ぎ、折り返しの便も欠航するなどの影響が広がっています。気象台によりますと、霧が発生しやすい状態は夕方まで続くおそれがあります。