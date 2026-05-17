[5.16 ACL2決勝 アルナスル 0-1 G大阪 リヤド]渾身の右足シュートで頂点に立った。ガンバ大阪はAFCチャンピオンズリーグ2(ACL2)を制覇。前半30分にFWデニス・ヒュメットが先制ゴールを決め、その1点を守り切った。前半30分、FWイッサム・ジェバリがPA手前から縦パスを出すと、敵陣PA内のヒュメットがボールを止めることなく反転。そのまま狙いすました右足シュートを放ち、ゴール右隅に決めた。決定機の回数は少なく、アルナ