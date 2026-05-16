別大興産カップOBSおはよう野球大会が大分市で開幕し、36チームによるトーナメントでの熱い戦いが始まりました。 OBSおはよう野球大会は、1巡目大分国体が開催された1966年にはじまり、今年で60回目を迎えます。 今回は職場や友人などで構成した36チームが出場し、8月の決勝に向けてトーナメント方式で争われます。 初日の16日は大分市内2会場で1回戦が行われ、早朝の澄み切った空気の中ではつらつした