阿波銀行は5月15日、2025年度の決算を発表しました。純利益は3期連続の増益となり、2年連続で過去最高益を更新しました。阿波銀行が発表した2025年度の決算によりますと、売上を示す「経常収益」は764億9200万円で、前の年度と比べ約147億円増えました。最終的な利益を示す「純利益」は、前の年度と比べ約22億円増え、154億5000万円となりました。純利益は3期連続の増益となり、2年連続で過去最高益を更新しました。貸出金の利息や