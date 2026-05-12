サンリオキャラクターの人気投票イベント「2026年サンリオキャラクター大賞」について、中間順位1位〜20位および海外の国・地域別の上位5位が発表された。中間順位発表は、5月24日（日）までの投票期間中に行う最後の順位発表となり、最終結果は6月28日（日）に発表される。本結果は、投票開始の4月9日（木）11時〜5月6日（水）23時59分までのWEB投票を集計した順位だ（サンリオショップ投票・量販店専門店の投票カードによる投票