10日午前、徳島県吉野川市の市道で、90代の男性が車にはねられる事故がありました。男性は頭などを強く打っていて重傷です。事故があったのは、徳島県吉野川市鴨島町の市道です。警察によりますと、10日午前9時30分ごろ、手押し車を押しながら道路を横断していた近くに住む無職の男性（93）が、徳島県鳴門市大麻町の男性（81）が運転する普通乗用車にはねられました。はねられた男性は病院に運ばれましたが、くも膜下出血のほか、