東海テレビの土曜ドラマ『時光代理人』、W主演は本郷奏多さんと佐藤大樹さん。写真の撮影者に憑依しタイムスリップすることで、依頼者の悩みと向き合っていく、新感覚のヒューマンドラマです。初共演する本郷さんと佐藤さんに、お互いの印象や、ドラマの見どころについてインタビューしました。​​タイムトリップでお悩み解決。新感覚のヒューマンドラマ佐藤大樹さんと本郷奏多さんがW主演を務める、東海テレビの『時光