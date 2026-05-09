高齢の両親がいる人にとって避けて通れない「実家じまい」。50代で実家の片付けを進めるインスタグラマー・ぐりーんさんは、これまでに130kgを超える量のものを手放してきましたが、それでもなお苦戦しているものがあるといいます。リアルな体験談を伺いました。思い入れが強いものは捨てるのが難しい両親と同居中のぐりーんさん。独身でひとりっ子のため、いずれは単身で実家を引き継ぐことになります。両親が元気なうちにと、約2