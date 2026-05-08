55歳以上の人を対象とした県シルバー大学校・大学院の入学式が5月8日に徳島市で行われ、126人の新入生が学びのスタートを切りました。県シルバー大学校・大学院は高齢者の生きがいづくりを支援し、社会貢献活動を推進する人材を養成しようと県が開校しています。2026年度は、防災や外国語など7つの講座にあわせて126人が入学しました。8日行われた入学式では、各コースの代表に入学許可証が手渡されたあと