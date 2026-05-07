5月6日午前11時半ごろ、阿南市伊島町の護岸工事現場でショベルカーが横転する事故があり、運転していた阿南市津乃峰町の73歳の男性会社員が死亡しました。警察によりますと事故当時、監視役の作業員は現場を離れていて、戻った時には男性が運転するショベルカーが横転していたということです。警察が、事故の原因などを詳しく調べています。