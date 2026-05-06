ここ数年、「道の駅」が進化しています。今や買い物や休憩にとどまらず、こだわりのグルメや温泉、アクティビティまで楽しめるスポットに。今回は道の駅ライター・浅井佑一さんに、関西の個性的な道の駅を3つ教えてもらいました。※ この記事は『道の駅コンプリートガイド2026』（扶桑社）に掲載された内容を一部抜粋・再編集して作成しています【写真】熊野古道の途中にある道の駅とっとパーク小島（大阪府）：大阪湾の絶景、海釣