子どもの独立を機に、50歳目前で2DK築39年の築古賃貸アパートでひとり暮らしを開始。「もたないおひとりさま生活」の様子をインスタグラムで発信しているようさん（フォロワー7.1万人）。ここでは、ようさんが50代からひとり旅を始めた理由や、最小限で快適に過ごせる旅行の荷物のアイデアなどについて語ります。「もたないひとり暮らし」で旅行の荷物もコンパクトに子どもたちの独立で人生2回目のひとり暮らしがスタートし、自分