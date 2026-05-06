「気づくとまた着ない服が増えている…」そんな経験はありませんか？「服の選び方を少し見直したら、クローゼットも家計もすっきりした」と語るのは、節約生活に転換して8年、YouTubeで節約術を発信する3児の母、みさきさん。本当に気に入った服だけを着るようになったことで、出費も自然と落ち着いていったそう。今回、みさきさんが実践している「家計も心も整う服選びのコツ」について、教えてもらいました。コツ1：「流行」よ