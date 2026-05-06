ゴールデンウィークも5月6日が最終日。7日からの仕事や学校を前に、県内の行楽地は連休最後の一日を満喫する人たちで賑わいました。板野町のあすたむらんど徳島。6日はあいにくの曇り空となりましたが、心地よい風が吹き過ごしやすい一日となりました。（高松から）「ゴールデンウィーク中に家でバーベキューしたりとか、買い物とかに行っていたから、もっと子どもを遊ばせようかなと思って、