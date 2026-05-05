節約しているのにお金が貯まらない…と悩んでいませんか。「いらないものをやめる・手放すことで、約5年で1000万円以上を貯められました」と話すのは、3人家族で整理収納アドバイザー1級のカヨさん。ものを厳選する暮らしの中で家計も整い、無理なく貯蓄が増えたといいます。実際に「やめてよかった」習慣を5つ紹介します。1：大型家具を手放したら家賃も軽くなった大きな家具があると、それに合わせて広い家に住むこととなり、結