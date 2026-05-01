京都サンガF.C.は５月１日、クラブの公式サイトで「４月29日実施のガンバ大阪戦試合後の事案について」と題した声明を発表した。クラブによると、29日にホームで開催されたJ１百年構想リーグ地域リーグラウンドWEST第13節のG大阪戦（１−１／５PK４）において、試合後のFWマルコ・トゥーリオに相手競技者へ対してリスペクト精神を欠く行為があったという。 この件に関して、京都は「当該行為は相手競技者に対するリスペ