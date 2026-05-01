独創的なバカレシピを続々と開発している野島慎一郎氏『週刊プレイボーイ』で「激ウマ!! バカレシピ研究所」を連載中のB級フード研究家・野島慎一郎（のじま・しんいちろう）さん。今回の"バカレピ"は、ピザまんの皮にバターを吸収させて焼いた「ピザまんのバター焼き」！【写真】「ピザまんのバター焼き」のレシピ＊＊＊【今回の食材】・ピザまん1個・バター10〜20g・とろけるチーズ（ピザ用）適量野島サントリー