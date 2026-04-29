株式会社スペースシフトは2026年4月28日、衛星データ解析ブランド「SateAIs（サテアイズ）」のAPI（β版）を公開しました。ブラウザ上でアカウントを登録するだけで、衛星データのAI解析を誰でも試すことができます。「依頼するもの」から「自分で使うもの」へ衛星データの解析はこれまで、データの調達や前処理、解析アルゴリズムの実装といった多くの工程を個別に整える必要があり、専門知識を持つ技術者や数週間の契約調整が欠