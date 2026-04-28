アメリカで来月開催される世界各地から高校生が集まり科学の研究を競う大会に、大分上野丘高校の化学部が出場することになり、28日県庁で活躍を誓いました。 【写真を見る】大分上野丘高校化学部が世界へ米・国際科学フェア太陽光発電の新発見を英語プレゼン 大分上野丘高校化学部の都甲匠さんら3人は、太陽光発電に利用できる新たな物質を発見し、去年の国内大会で研究成果を発表して特別賞に輝きました。 これにより60を