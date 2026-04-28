KADOKAWAは、絵本シリーズ「パンどろぼう」より『ボードブック パンどろぼう』を2026年7月8日に発売。また、同作品とハンドパペットのギフトセット『パンどろぼう いとしのハンドパペットボックス』を2026年11月11日に発売する。＞＞＞ボードブックやハンドパペットをチェック！（写真9点）『パンどろぼう』は2020年刊行の１作目『パンどろぼう』（作：柴田ケイコ）をはじめとした絵本シリーズ。シュールでお茶目なキャラクターが