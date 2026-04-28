【パンどろぼう】ボードブックとハンドパペットのセット発売決定！
KADOKAWAは、絵本シリーズ「パンどろぼう」より『ボードブック パンどろぼう』を2026年7月8日に発売。また、同作品とハンドパペットのギフトセット『パンどろぼう いとしのハンドパペットボックス』を2026年11月11日に発売する。
＞＞＞ボードブックやハンドパペットをチェック！（写真9点）
『パンどろぼう』は2020年刊行の１作目『パンどろぼう』（作：柴田ケイコ）をはじめとした絵本シリーズ。シュールでお茶目なキャラクターが人気を呼び、数多くの賞を受賞している。2025年4月16日にはシリーズ5周年を迎えた。さらにはアニメ化も決定！これからも「パンどろぼう」の活躍に注目だ。
このたび、『ボードブック パンどろぼう』と『パンどろぼう いとしのハンドパペットボックス』が発売される。
『ボードブック パンどろぼう』は、持ち運びやベッドでの読み聞かせに便利なコンパクトサイズのボードブック。厚くて丈夫なつくりなので、小さなお子さまでも安心。長い間お楽しみいただける絵本だ。
『パンどろぼう いとしのハンドパペットボックス』は、読み聞かせやおはなし会で大活躍の「パンどろぼう ハンドパペット」と『ボードブック パンどろぼう』を特製ボックスに詰め込んだギフトセット。クリスマスや誕生日のプレゼント、自分へのご褒美にもおすすめ。
「パンどろぼう ハンドパペット」は、絵本からそのまま飛び出してきたかのようなパペットが、読み聞かせの時間を盛り上げてくれます。ご家庭でも、子どもたちがたくさん集まる場所でも、大活躍すること間違いなし。
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『パンどろぼう』は2020年刊行の１作目『パンどろぼう』（作：柴田ケイコ）をはじめとした絵本シリーズ。シュールでお茶目なキャラクターが人気を呼び、数多くの賞を受賞している。2025年4月16日にはシリーズ5周年を迎えた。さらにはアニメ化も決定！これからも「パンどろぼう」の活躍に注目だ。
『ボードブック パンどろぼう』は、持ち運びやベッドでの読み聞かせに便利なコンパクトサイズのボードブック。厚くて丈夫なつくりなので、小さなお子さまでも安心。長い間お楽しみいただける絵本だ。
『パンどろぼう いとしのハンドパペットボックス』は、読み聞かせやおはなし会で大活躍の「パンどろぼう ハンドパペット」と『ボードブック パンどろぼう』を特製ボックスに詰め込んだギフトセット。クリスマスや誕生日のプレゼント、自分へのご褒美にもおすすめ。
「パンどろぼう ハンドパペット」は、絵本からそのまま飛び出してきたかのようなパペットが、読み聞かせの時間を盛り上げてくれます。ご家庭でも、子どもたちがたくさん集まる場所でも、大活躍すること間違いなし。
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