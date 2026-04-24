世の中の“妙にひっかかること”を論じて、偉大な哲学者ニーチェのように“それっぽい言葉”を残す番組『永野＆くるまのひっかかりニーチェ』。4月21日（火）に放送された同番組に、令和ロマンの同期・ラパルフェがゲスト出演した。尾身智志が、ラパルフェの“じゃない方”を自称してウジウジしているのは、相方・都留拓也にも原因があるという。原因を追及すると、コンビ間の“闇”が見え…!?【映像】ラパルフェの“じゃない方”