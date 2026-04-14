「華やかな芸能界の裏側で、表現者たちはどう生計を立て、何を糧に生きているのか」――。さまざまな職種、経歴の方のリアルなお金事情をあらいざらい暴露していくみんかぶプレミアム連載「あなたの給与明細 見せてください」。第1回は、俳優として活動する30歳の男性の実存を探る。俳優としての年収は120万円。アルバイトは一切せず、俳優業一本で生活しているという。アニメの聖地巡礼から始まった意外なキャリアのきっ