Zoffと人気アニメ『僕のヒーローアカデミア』とのコラボレーションアイウェア「Zoff｜僕のヒーローアカデミア」が、2026年4月17日（金）より、全国のZoff一部店舗と公式オンラインストアほかで発売される。＞＞＞Zoffとヒロアカコラボのアイウェアをチェック！（写真11点）「Zoff｜僕のヒーローアカデミア」コレクションは、緑谷出久、爆豪勝己、飯田天哉、轟焦凍、相澤消太の5人をモチーフにデザイン。ヒーローたちのコスチューム