TIB＝徳島イノベーションベースの年次総会が4月10日に開かれ、TIBを通してこの1年間で成長した起業家の表彰などが行われます。TIB＝徳島イノベーションベースは、起業家の育成を目的に運営されています。10日は、設立して4回目の「年次総会」が開かれ、これまでの活動報告や新たな運営委員の体制と方針を発表するほか、TIBを通してこの1年で最も成長した企業を表彰する「TIB OF THE YEAR2026」の授賞式な