通学などで自転車に乗る機会が多い新入学の高校生に対し、ヘルメット着用などを呼びかける交通安全の啓発活動が、8日、酒田市で行われました。PR参加者「ヘルメットの着用よろしくお願いします。」酒田市の酒田光陵高校では8日の入学式に合わせて交通安全の啓発活動が行われました。校舎の昇降口前では、酒田警察署の警察官と山形県、酒田市の職員合わせて8人が新入学生らに自転車での交通ルールを守ることやヘルメットの着