『週刊プレイボーイ』のグラビアに登場した吉田優花ミスサークルコンテスト2023、ミスアサヒ芸能2025で共に準グランプリを受賞。女優、グラビアアイドルとして注目の吉田優花（よしだ・ゆうか）が、4月6日（月）発売『週刊プレイボーイ16号』で本格グラビアを初披露。可憐にして、甘い艶のある姿に心奪われる。【写真】吉田優花の本格グラビア＊＊＊【薬師丸ひろ子さんが女優を志すきっかけ】――柔らかな自然光の下、春らしい