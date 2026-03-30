新しい未来のテレビ「ABEMA（アベマ）」は、「ABEMA PPV」にて浜崎あゆみのライヴ『ayumi hamasaki JAPAN TOUR 2026 A -Scapegoat-』の模様を４月８日（水）19時より生放送することを決定。また、本放送の視聴チケットを３月28日（土）より販売している。 「ABEMA」にて独占生放送が決定した浜崎あゆみのライヴ『ayumi hamasaki JAPAN TOUR 2026 A -Scapegoat-』は、「そのタイトルが示す意味とは-- “身代わり”なのか、“選ばれ