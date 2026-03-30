新しい未来のテレビ「ABEMA（アベマ）」は、オリジナル恋愛リアリティーショー『今日、好きになりました。』シリーズにおいて、３月27日（金）に東京ドリームパークにて特別イベントを開催した。 『今日好き』が特別イベントを行った東京ドリームパーク（以下、TDP）は、３月27日（金）に開業した有明発の複合型エンタテインメント施設。特別イベントには、しゅん（倉澤俊）とゆま（谷村優真）の“しゅんゆま”カップル、ゆうた（