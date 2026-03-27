株式会社シュゼット・ホールディングスは、アンリ・シャルパンティエ「ゴールデン富士シャインマスカットマドレーヌ〜山梨・ワイナリー仕立て〜」を４月１日（水）から首都圏の店舗および空港お土産売り場などにて発売する。 本商品は、山梨フルーツの“真の美味しさ”をより広く、世界に届けたいという想いから生まれた山梨県とアンリ・シャルパンティエのコラボ「日本豊穣プロジェクト」の第一弾として、両者の連携により誕生。