テレビ朝日が手掛けた東京・有明の複合型エンタテインメント施設「TOKYO DREAM PARK （東京ドリームパーク）」が3月27日に開業。オープン記念としてABEMAオリジナル恋愛リアリティーショー『今日、好きになりました。』の特別イベントが同施設内の屋上広場にて行われ、集まった観客とコミュニケーションを取るなどで盛り上がりを見せた。【映像】“はるねね”カップル、成立の瞬間！仲良しハグもこの特別イベントには、『今日