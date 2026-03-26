マシン、PU、ドライバー、チームの政治力......さまざま面でメルセデスのすごさに改めて感心したという3人。左から元F1ドライバーの中野氏、元ホンダ技術者の浅木氏、F1実況アナウンサーのサッシャ氏フジテレビの動画配信サービスFODでF1実況を担当するサッシャ氏、元F1ドライバーの中野信治（なかの・しんじ）氏、元ホンダ技術者の浅木泰昭（あさき・やすあき）氏による特別鼎談。後編では今週末に鈴鹿サーキット（三重県鈴鹿市）