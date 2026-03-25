「家の中に他人がいるのが、どうしても苦手なんです」【写真】この記事の写真を見る（2枚）そう語る関川さん（仮名）は、恋人が家に泊まることすら苦痛に感じるタイプだった。そんな彼が唯一「一緒に暮らしても平気だ」と思えたのが、自分に対して何も要求してこない、何も聞いてこない女性だった。居心地の良さから結婚を決め、穏やかな日々が続く……と思っていたが、10年後、妻は「もう我慢できない」と感情を爆発させた。