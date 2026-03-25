イラン南部の原子力発電所の敷地内に砲弾が着弾したと24日、現地メディアが報じました。アメリカ・イスラエルとイランとの交戦が続く中、イランの現地メディアは24日、南部のブシェール原子力発電所の敷地内に砲弾が着弾したと報じました。初期調査の結果、被害は確認されていないとしています。実際に何らかの攻撃があったのかなど、詳細はわかっていません。IAEA（＝国際原子力機関）もイランから報告を受けたとした上で、「発電