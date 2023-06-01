【サランラップ 歴代パッケージキーチェーン】 4月上旬 発売予定 価格：1回300円 タカラトミーアーツは、ガチャ商品「サランラップ 歴代パッケージキーチェーン」を4月上旬に発売する。価格は1回300円。 本商品は、旭化成ホームプロダクツが手がける食品包装用ラップ「サランラップ」の代表的な歴代パッケージデ