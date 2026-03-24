BOOKSTANDがお届けする「本屋大賞2026」ノミネート全10作の紹介。今回取り上げるのは、野宮 有（のみや・ゆう）著『殺し屋の営業術』です。＊＊＊＊＊＊第71回江戸川乱歩賞を選考委員の満場一致で受賞し、このたび本屋大賞にもノミネートされた『殺し屋の営業術』。本作は絶体絶命のピンチに陥った凄腕営業マンが、殺人請負会社「極東コンサルティング」の営業を引き受けるという異色のクライムミステリーです。営