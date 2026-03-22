ESSEonlineで2026年2月に公開された記事のなかから、ランキングTOP10入りした記事のひとつを紹介します。食品や日用品の値上げが続くなかで、「節約疲れ」をしてしまう人も少なくないのではないでしょうか。浪費家から節約生活に転換して8年、YouTubeで節約術を発信する3児の母、みさきさんは、がんばる節約ではなく「習慣」を見直すことで、年間38万円の節約を実現したそう。みさきさんが「やめてよかった習慣」を紹介します。※