少しずつ暖かくなり、店先にもみずみずしい春野菜が並び始めるようになりました。今回は京都在住の料理研究家・大原千鶴さんに、旬の春野菜を使って、少ない材料で簡単においしく味わえるレシピを教えてもらいました。シャキッとした歯ざわりの春キャベツで巻く「春キャベツのサムギョプサル」。ぜひ試してみてください。年に一度の「旬の味」。春野菜を上手に扱うコツ三寒四温、少しずつ温かくなるにつれて、青果店の店先には春の