「投手・大谷」に起用法は？侍ジャパンがワールド・ベースボール・クラシック（WBC）準々決勝でベネズエラに敗れた。4強進出が叶わなかったのは、6回目を迎えた今大会が初めて。侍の選手たちは、この悔しさをペナントレースで晴らそうとしているが、ドジャース・大谷翔平（31）の｢投手起用」についてはドジャース首脳陣も結論を出していないようだ。【写真を見る】モデル並みの美女ばかり！“ドジャース奥さま会”に溶け込む大