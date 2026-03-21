年齢を重ねたことで調理器具やキッチン収納を見直し、ラクに作業ができるようになった事例を紹介します。夫と義母のシニア世代3人で暮らす整理収納アドバイザーの原田さよさん（現在60代）のケースです。ここでは原田さんが実践している、キッチンまわりの工夫5つについて語ります。1：イスを置いて立ちっぱなしを減らすキッチンで長時間立ったまま作業をしていると、腰やひざにじわじわと疲れがたまるので、イスを置いて疲れたら