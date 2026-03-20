佐賀関の大規模火災発生から4か月が経ちました。被災地域での公費解体や、地元漁師を支える漁具の製造再開など、復興に向けた動きが加速しています。 【写真を見る】「何もない、未練もない」全焼の漁具メーカーが廃業決断…形を変えて再始動佐賀関大規模火災から4か月 加速する公費解体 去年11月18日に佐賀関を襲った大規模火災。住民が住んでいた96棟をはじめ、建物196棟が燃え、およそ130世帯が被災しました。