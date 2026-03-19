飲み会の会計を幹事がまとめて担当するのはよくある光景だ。しかし、その立場を悪用してちゃっかり得をしようとする人もいる。青森県の30代男性は、学生時代に所属していたサークルでのドン引きエピソードを振り返る。そのサークルは「何かにつけて飲み会を開催」していたといい、当初は持ち回りで幹事を請け負っていた。しかしある人物の申し出をきっかけに、この慣習が変わった。「ある時を境に一人の先輩が自分から立候補してほ