RB大宮アルディージャは17日、「Wings for Life World Run 記念ユニフォーム」のデザインが決定したことを発表した。5月10日に世界最大規模のチャリティーランイベント「Wings for Life World Run 2026」が開催。大宮はこれを記念し、4月18日のJ2・J3百年構想リーグEAST-B第11節・ジュビロ磐田戦、4月29日の第13節・ヴァンフォーレ甲府戦、5月6日の第15節・いわきFC戦のホームゲーム3試合で「Wings for Life World Run 記念ユ