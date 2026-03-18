ほみなみあ名義で「ウルトラジャンプ」で作品連載中の漫画家・穂波あみさんが、週刊FLASH（光文社）に登場しました。2025年、同誌にて初グラビアに挑戦し、話題になった"美しすぎる漫画家"の再登場です。【写真】フェロモンを放つ"美しすぎる漫画家"穂波あみさん衣装がはだけ、透き通るような白い肌があらわになった穂波さん。バストトップをかろうじて隠した過激グラビアを披露。漫画とグラビア、異色の二刀流で躍進する彼女の艶