全国の裁判官の所属裁判所や担当部、経歴などを一覧できるウェブサービス「裁判官マップ」が3月14日、公開された。目玉の機能は「口コミ」だ。裁判官の訴訟指揮や審理の姿勢について、弁護士や当事者などのユーザーが匿名で投稿したり、閲覧できるようになっている。裁判官に関する情報が可視化されることに期待する声がある一方で、不満や恨みが書き込まれ、個人攻撃や圧力につながる懸念も弁護士などから指摘されている。開発し