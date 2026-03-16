世界100カ国以上で愛されている「辛ラーメン」シリーズから、新しいカップ麺が登場します。2026年4月20日（月）より発売されるのは「辛ラーメン焼きそば炒めキムチカップ」。韓国でも人気の“炒めキムチ”の甘みやコクに、辛ラーメンならではの“うまからっ！”な味わいが加わった新感覚の一杯です。さらに発売前には、SNSで応募できる先行体験キャンペーンも開催。話題のSWICY（スワイシー）