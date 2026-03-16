オフィス街のコンビニならではの圧巻の光景がSNS上で大きな注目を集めている。【写真】コーヒーマシンが6台も！「オフィス街のセブンイレブンだ、面構えが違う」とその模様を紹介したのはネッピー・チーズさん（@sxexnxaxs）。コーヒーマシン6台！電子レンジ8台！そしてカフェ用カトラリーの充実っぷり…通常店舗の数倍の装備を誇るこの店舗、ピークタイムはいったいどれくらいの混雑になるのだろう。ネッピー・チーズさんにお話を