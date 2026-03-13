3月5日放送のライオンズエクスプレスでは、埼玉西武ライオンズの古賀悠斗捕手にインタビューした模様を放送した。侍ジャパンに追加招集された隅田知一郎投手への想い、日頃の体調管理について訊いた。 ――同い年で同期入団の隅田知一郎投手が侍ジャパンに追加招集されました。隅田投手は古賀捕手の背番号22をつけてWBCに出場するそうですね。連絡はありましたか？古賀「追加招集が決まったのがオフの日だったの